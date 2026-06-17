Galatasaray'da 10 numaraya rüya operasyon! Asıl hedef Bruno Fernandes!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya çapında ses getiren dev transferlere imza atarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, yeni sezonda da hız kesmiyor. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde ederek seriyi sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens sonrası doldurulamayan 10 numara pozisyonu için Avrupa pazarına adeta çıkarma yaptı.

RÜYA TRANSFER: BRUNO FERNANDES

Sarı-kırmızılı idarecilerin, uzun süredir listelerinde yer alan ve tartışmaya yer bırakmayacak bir kaliteye sahip olan Manchester United'ın 31 yaşındaki süperstarı Bruno Fernandes'i gözüne kestirdiği öğrenildi. Daha önce de Portekizli yıldız için İngiliz kulübünün kapısını çalan ancak olumsuz yanıt alan Galatasaray, bu kez operasyonu bitirmeye çok kararlı.

OYUNCU SICAK BAKIYOR, BAŞKAN KESENİN AĞZINI AÇTI

Transfer sürecindeki en sıcak gelişme ise menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerden geldi. Alınan bilgilere göre; Bruno Fernandes, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray forması giymeye ve kariyerine Türkiye'de devam etmeye oldukça sıcak bakıyor. Portekizli yıldızın maliyeti son derece yüksek olsa da, başta Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bu rüya transferi noktalamak için tüm imkanları seferber edip kesenin ağzını ardına kadar açtı.