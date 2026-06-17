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Galatasaray'da 10 numaraya rüya operasyon! Asıl hedef Bruno Fernandes!

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 10 numara transferi için gözünü kararttı. Bernardo Silva ve Can Uzun gibi isimleri listesinde tutan sarı-kırmızılıların asıl bombasının, Manchester United'ın süperstarı Bruno Fernandes olduğu ortaya çıktı!

Galatasaray'da 10 numaraya rüya operasyon! Asıl hedef Bruno Fernandes!
Emre Şen
Bruno Fernandes

Bruno Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya çapında ses getiren dev transferlere imza atarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, yeni sezonda da hız kesmiyor. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde ederek seriyi sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens sonrası doldurulamayan 10 numara pozisyonu için Avrupa pazarına adeta çıkarma yaptı.

RÜYA TRANSFER: BRUNO FERNANDES

Galatasaray da 10 numaraya rüya operasyon! Asıl hedef Bruno Fernandes! 1

Sarı-kırmızılı idarecilerin, uzun süredir listelerinde yer alan ve tartışmaya yer bırakmayacak bir kaliteye sahip olan Manchester United'ın 31 yaşındaki süperstarı Bruno Fernandes'i gözüne kestirdiği öğrenildi. Daha önce de Portekizli yıldız için İngiliz kulübünün kapısını çalan ancak olumsuz yanıt alan Galatasaray, bu kez operasyonu bitirmeye çok kararlı.

OYUNCU SICAK BAKIYOR, BAŞKAN KESENİN AĞZINI AÇTI

Galatasaray da 10 numaraya rüya operasyon! Asıl hedef Bruno Fernandes! 2

Transfer sürecindeki en sıcak gelişme ise menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerden geldi. Alınan bilgilere göre; Bruno Fernandes, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray forması giymeye ve kariyerine Türkiye'de devam etmeye oldukça sıcak bakıyor. Portekizli yıldızın maliyeti son derece yüksek olsa da, başta Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bu rüya transferi noktalamak için tüm imkanları seferber edip kesenin ağzını ardına kadar açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Bruno Fernandes galatasaray
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiç kimsenin bu haberden haberi yok
31 yaşında premier lig asist rekoeunu geçen yıl kırmış standart 10 numaradan ziyade ikili mücadelede düşmeyen basan frikik atan komple 10 nunara bunları 31 yaşında premier ligde yapana yaşlı almayalım sözlerini söyleyenlere futbol izlemek yasaklansın
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