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Galatasaray'da 2 pozitif vaka!

16.07.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, iki oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da 2 pozitif vaka!

Galatasaray, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV Eindhoven maçına kısa süre kala iki oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol A Ta kımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maalesef biri muslera sanırım...

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