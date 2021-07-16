Galatasaray'da 2 pozitif vaka!

Galatasaray, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV Eindhoven maçına kısa süre kala iki oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol A Ta kımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü

