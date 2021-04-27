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Galatasaray'da 3 pozitif vaka!

27.04.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da 3 pozitif vaka!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılarda 3 futbolcunun testlerinin pozitif olduğu açıklandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan isimler açıklanmazken kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok üzüldüm
bu sene takımın beli doğrulmadı..
kimler

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