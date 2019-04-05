Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Cimbom, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

NDİAYE VE LUYİNDAMA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Badou Ndiaye ve Christian Luyindama, müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sonrası takımdan ayrı adaptasyon çalışmalarını sürdüren Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Marcao, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.