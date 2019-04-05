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Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Malatya ekibiyle karşılaşacak. Maç öncesi sarı kırmızılı takımda, 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Cimbom, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

NDİAYE VE LUYİNDAMA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Badou Ndiaye ve Christian Luyindama, müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sonrası takımdan ayrı adaptasyon çalışmalarını sürdüren Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Marcao, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27'sini kazanıp 5'inde berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Yeni Malatyaspor Türk Telekom Stadı

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