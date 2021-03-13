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Galatasaray'da 477 gün sonra ilk: Çift forvet!

13.03.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 477 gün sonra ilk: Çift forvet!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında takımı çift forvetle sahaya sürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında sistemini değiştirdi ve takımı çift forvetle sahaya sürmeye karar verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte en uçta Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao, Kayserispor maçının ilk 11'inde birlikte yer aldı.

Hafta boyunca denemeler yapan teknik adam, idmanlarda iki oyuncuyu birlikte kullandığı çalışmalardan memnun kaldı ve ilk 11'de birlikte değerlendirdi.

477 GÜN SONRA İLK KEZ

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak 22 Kasım 2019'da çift forvet oynamış ve sarı-kırmızılı takımda 477 gün önce Adem Büyük ile Ryan Babel ile çift forvet olarak görev almıştı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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