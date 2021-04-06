Galatasaray'da 6 isim geri dönüyor

Süper Lig'in 33. haftasını 'bay' geçecek olan Galatasaray, bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılarda şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.

Sarı-kırmızılılar, 'bay' geçecekleri bu hafta da yaralarını sarmaya çalışacak. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de maç oynamayacakları haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, tüm hafta cumartesi günü evinde oynayacakları Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak.

Sarı-kırmızılılar, 'bay' geçecekleri bu hafta da yaralarını sarmaya çalışacak. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de maç oynamayacakları haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, tüm hafta cumartesi günü evinde oynayacakları Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak.

KARANTİNA SÜRELERİ DOLACAK

Sarı kırmızılı takım için en sevindirici durum ise eksik oyuncuların tekrar takıma katılacak olmaları..

Cezalarını tamamlayan Marcao, Luyindama ve DeAndre Yedlin, Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alacak.