Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile yollar ayrılıyor! İtalyan devinin teklifine olumlu geri dönüş...

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan milli oyuncu Lazio ile anlaşma üzere olduğu ortaya çıktı.

15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bonservisine 15 milyon euro istediği Abdülkerim için Lazio'nun olumlu dönüş yaptığı ve oyuncuyla da anlaşma aşamasına geldiği aktarıldı.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Galatasaray'da bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Avrupa'ya transfer olmak isteyen milli oyuncunun sarı-kırmızılı yönetimden anlayış beklediği ifade edildi.





