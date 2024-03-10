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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile yollar ayrılıyor! İtalyan devinin teklifine olumlu geri dönüş...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 16:50
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Galatasaray'da sezonun yıldızları arasında yer alan Abdülkerim Bardakcı'nın üst düzey performansı Avrupa'nın devleri tarafından dikkatle incelendi. Birçok takımın şimdiden transfer için sıraya girdiği belirtilirken İtalyan devi Lazio bir adım öne geçti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile yollar ayrılıyor! İtalyan devinin teklifine olumlu geri dönüş...
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan milli oyuncu Lazio ile anlaşma üzere olduğu ortaya çıktı.

15 MİLYON EURO

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Galatasaray'ın bonservisine 15 milyon euro istediği Abdülkerim için Lazio'nun olumlu dönüş yaptığı ve oyuncuyla da anlaşma aşamasına geldiği aktarıldı.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

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Galatasaray'da bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Avrupa'ya transfer olmak isteyen milli oyuncunun sarı-kırmızılı yönetimden anlayış beklediği ifade edildi.

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Abdülkerim Bardakcı galatasaray lazio sezon 15 milyon euro
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