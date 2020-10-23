SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz’in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmaları sonrası kriz büyüyor. Sarı-kırmızılı takımda Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı!

Başkan Mustafa Cengiz’in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmalarından rahatsızlık duyan İkinci Başkan Albayrak’ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı.Önceki gün Florya’ya giderek Fatih Terim’e destek olduğu mesajını veren sarı-kırmızılı idarecinin, ocak ayında erken seçime gidilmesi şartıyla istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi.

MESAFE KOYULDU

Abdurrahim Albayrak'ın bundan sonra ise Başkan Cengiz ve yönetimle arasına mesafe koyma kararı aldığı öğrenildi. Deneyimli yöneticinin kulübün bir an önce seçime gitmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.

'KÜSKÜN' SAYISI DÖRT OLDU

Abdurrahim Albayrak ile beraber yönetimde kalıp, küskün olan isimlerin sayısı da böylece dörde yükseldi.Albayrak dışında Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da yönetimle bağlarını koparmış durumdular.

SONUÇLAR AĞIR OLABİLİR...

Geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yönetim kurulu toplantısında tartışan Abdurrahim Albayrak’ın, Başkan Mustafa Cengiz’le sorun yaşamasının sonuçlarının ağır olacağı düşünülüyor.Sarı-kırmızılı kulüpte bu gelişme ile beraber Başkan Cengiz’e en yakın isim olarak Yusuf Günay yer alıyor.Albayrak’ın yönetim içindeki gücü ve ağırlığı dikkate alınınca Başkan Cengiz ve Yusuf Günay’ın işi nasıl götürecekleri sorgulanmaya başladı.Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan bu tartışmaların ve bölünmelerin ışığında iyice seçim atmosferine girildi.Tüm bu gelişmeler karşısında Teknik Direktör Fatih Terim’in istifa etmeyi düşünmediği ve yönetim kurulu içindeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Galatasaray'da son dakika Babel krizi!Galatasaray'da son dakika Babel krizi!
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Sercan Yıldırım'ın yeni projesi
Sercan Yıldırım'ın yeni projesi
Ankaragücü'nde 2 pozitif vaka
Ankaragücü'nde 2 pozitif vaka
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı!
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
Galatasaray'da Babel krizi!
Galatasaray'da son dakika Babel krizi!
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes kadroda yok
Galatasaray'da iki isim kadro dışı
Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Galatasaray'da Omar Elabdellaou takımla çalıştı
Galatasaray'a müjdeli haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.