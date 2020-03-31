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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan müjdeli açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastanede yapılan koronavirüs tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan müjdeli açıklama!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak müjdesi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in taburcu olmasından sonra bir güzel haber de Albayrak'tan geldi. Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla müjdeyi verdi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
vay be ne cabuk iyilesti... masallah... darisi diger hastalarin basina
sizinle ilgilenmesinlerde gariban insanlarla mi ilgilensinler geçmiş olsun
Büyük baskan gecmis olsun seni seviyoruz
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