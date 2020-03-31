Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan müjdeli açıklama!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak müjdesi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in taburcu olmasından sonra bir güzel haber de Albayrak'tan geldi. Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla müjdeyi verdi.

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