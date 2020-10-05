SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Ahmet Çalık ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Ahmet Çalık ile yollar ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 18:51 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, 26 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Ahmet Çalık, sözleşme sona erdirme tazminatı olarak Sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon 100 bin TL ödeyecek.

Galatasaray'da Ahmet Çalık ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin 1,1 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

Ahmet Çalık, geçtiğimiz gün Konyaspor ile sözleşme imzalamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Fatih Terim'i yerden yere vurdu!Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Yönetimden Falcao'ya inanılmaz tepki!
Yönetimden Falcao'ya inanılmaz tepki!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir Galatasarayli olarak Emre belözoğlu'nu tebrik ediyorum takımda ne kadar çöp varsa ayırdı ve yerine gerçekten oynayabilecek genç isimler getirdi Galatasaraylı olarak kendimizi avutmayalım
:))))) Fenerbahçe çöp oldu zaten
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı! Galatasaray...
Alex Telles, Manchester United'da! Galatasaray...
Galatasaray'da Ahmet Çalık ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
YILIN BOMBASI! Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı
Bilal Kısa futbola veda etti
Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara
Yönetimden Falcao'ya inanılmaz tepki!
Galatasaray'da Ali Yavuz Kol Balıkesirspor yolunda
G.Saray'da genç isim ayrılıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.