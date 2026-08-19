Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferi an meselesi! Rusya Milli Takımı'ndan veda paylaşımı

Süper Lig'de yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray, genç ve potansiyelli bir ismi kadrosuna katmak üzere. Sarı-kırmızılıların transferi için gün saydığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov için ülkesinden sürpriz bir hamle geldi.

TÜRK BAYRAKLI VE LOGOLU "WELCOME" PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması beklenen transfer için Rusya Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesaplarından adeta bir veda paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun üzerinde yer aldığı, "Welcome" ifadelerinin kullanıldığı bir pankart görseline yer verildi.

KUPA MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Öte yandan transfer iddialarını güçlendiren bir diğer gelişme de saha içinde yaşandı. 21 yaşındaki genç futbolcu, kulübünün Rostov ile oynadığı kupa karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı. Oyuncunun kadroya dahil edilmemesi, sarı-kırmızılı ekibe transferinin tamamlanmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.