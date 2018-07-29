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Galatasaray'da Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Galatasaray'da Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu, ilk başkanı ve sporcularından Ali Sami Yen, ölümünün 67. yıl dönümünde kabri başında anıldı ve dualar okunuldu. Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrinde yapılan anma törenine Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yöneticilerden İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Törende ayrıca U17 Futbol Takımı oyuncuları da hazır bulundu. Ali Sami Yen’in anılmasının ardından Beşiktaş eski Başkanı merhum Süleyman Seba’nın mezarına gidildi ve dualar okunuldu.

"Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk isim"

Anma törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bugün kurucu başkanımızın 67. vefat yıl dönümü. Her yıl Galatasaray Kulübü olarak mezarı başında anma düzenleniyor. Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk isim. Galatasaray için her şey. Sadece Galatasaray için değil, Türk sporuna ve futbolcuna önemli katkıları olan biri. Aynı zamanda Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba başkanımızı da kabri başında ziyaret ettik. Onun için de dua okuduk" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ali sami yen Feriköy Mezarlığı

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