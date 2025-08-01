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Galatasaray'da Alvaro Morata işi İtalyanları çileden çıkarttı! Como ve Milan transfer için anlaştı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Alvaro Morata belirsizliği sürüyor. İtalyan ekibi Como'nun transfer etmek istediği İspyanyol oyuncu için Milan 'tamam' derken, kiralık olarak sarı kırmızılılarda top koşturan oyuncu için Cimbom, ayrılık için 8 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray'da Alvaro Morata işi İtalyanları çileden çıkarttı! Como ve Milan transfer için anlaştı...
Burak Kavuncu
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Como'nun Morata için bonservis ve maaş dahil 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı, ancak Galatasaray'ın 8 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Galatasaray'da Alvaro Morata konusunda belirsizlik devam ediyor. Yıldız golcü oyuncunun takımdan ayrılma isteği yönetimin canını sıksa da maddi olanaklar sağlanmadan oyuncu ile vedalaşılmak istenmiyor. İtalyan ekibi Como, Milan ile 10 milyon euro karşılığında Morata'nın bonservisi için anlaşma sağladı. İtalyan basınına göre buna karşın Galatasaray'ın kiralık sözleşmesinin feshi için 8 milyon euro talep ettiği bildirildi.

İTALYANLAR ÇİLEDEN ÇIKTI!

Galatasaray da Alvaro Morata işi İtalyanları çileden çıkarttı! Como ve Milan transfer için anlaştı... 1

Tuttosport'un haberine göre Galatasaray'ın transfere onay vermemesi Como ve Milan'ı çileden çıkarttı. İki İtalyan kulübü Morata için anlaşmasına rağmen sarı kırmızılıların transfere izin vermemesi tüm planları bozmuş durumda.

MILAN VLAHOVIC PEŞİNDE

Galatasaray da Alvaro Morata işi İtalyanları çileden çıkarttı! Como ve Milan transfer için anlaştı... 2

Milan, Vlahovic'i transfer edebilmek için Morata'nın bir an önce transfer edilmesini istiyor.Bu sebepten dolayı İspanyol golcünün bir an evvel Como'ya gitmesi Milan'ın transferde rotasını belirleyecek.

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transfer Milan son dakika galatasaray Alvaro Morata
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