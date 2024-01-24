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  4. Galatasaray'da Angelino düğümü çözüldü, müjdeli haber İtalya'dan geldi! İspanyol sol bekin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Angelino düğümü çözüldü, müjdeli haber İtalya'dan geldi! İspanyol sol bekin yeni takımı belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın opsiyonunu kullanmama kararı aldığı ve bu sebepten kadro dışı bıraktığı Angelino, İtalyan ekibi Roma ile büyük ölçüde anlaştı. İşte detaylar...

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Daha önce ismi Torino ve Marsilya ile anılan İspanyol sol bek için yeni bir iddia İtalya'dan geldi.

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Di Marzio'nun haberine göre, Roma transferde diğer takımları geride bırakarak Angelino ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Leipzig ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Angelino'nun geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak gibi görünüyor.

1 GOL 1 ASİST

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Galatasaray'da 19 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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