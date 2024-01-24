Galatasaray'da Angelino düğümü çözüldü, müjdeli haber İtalya'dan geldi! İspanyol sol bekin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Daha önce ismi Torino ve Marsilya ile anılan İspanyol sol bek için yeni bir iddia İtalya'dan geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Di Marzio'nun haberine göre, Roma transferde diğer takımları geride bırakarak Angelino ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Leipzig ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Angelino'nun geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak gibi görünüyor.

1 GOL 1 ASİST

Galatasaray'da 19 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.





