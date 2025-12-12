Galatasaray'da Antalya yolculuğu öncesi büyük şok! Uğurcan Çakır kadroda yok, takım revire döndü

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, 16. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte kamp kadrosu belli oldu ancak gelen haberler teknik heyetin canını sıktı.

KALE DÜŞTÜ: UĞURCAN ÇAKIR YOK!

Galatasaray'da en büyük endişe kaleci mevkiindeydi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son Monaco maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı eldiven Uğurcan Çakır, sağlık heyetinin raporu doğrultusunda Antalyaspor maçının kafilesine dahil edilmedi. Kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.

FLORYA REVİRE DÖNDÜ: 4 YILDIZ DAHA EKSİK

Sarı-kırmızılılarda eksikler sadece Uğurcan ile sınırlı değil. Sakatlıkları devam eden Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve orta sahanın dinamosu Mario Lemina da kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin yokluğunda Okan Buruk'un kadro tercihleri merak konusu oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN ANTALYASPOR KAMP KADROSU

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği listede şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Günay Güvenç, Batuhan Şen.

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Roland Sallai

Orta Saha: Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira.

Forvet: Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.