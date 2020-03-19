Galatasaray'da antrenman koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular saat 13:00'te yapılması planlanan antrenmanını gerçekleştirmedi. Alınan karar neticesinde oyunculara bugün akşam antrenmanı da yapılmayacağı söylendi ve hepsi evlerine gönderildi. Galatasaray yönetimi dün yapılan antrenmanı da iptal etmişti. Böylece 2 gün üst üste oyuncular antrenman yapmamış oldu.
BAKANLIK KARARI BEKLENİYOR
Bakanlık ve federasyonlar arasında yapılan görüşme bekleniyor. Çıkacak karara göre oyunculara süresiz izin verilecek.
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