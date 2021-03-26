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Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek paylaşımı

26.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kaptanlardan Arda Turan, PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 2 maç men cezasına sosyal medya hesabı üzerinden "adalet terazisi" paylaşarak tepki gösterdi.

Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek paylaşımı

Galatasaray'da kaptanlardan Arda Turan, PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 2 maç men cezasına sosyal medya hesabı üzerinden "adalet terazisi" paylaşarak tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzere PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 2 maçlık ceza sonrası Galatasaray teknik direktörü profil fotoğrafını "adalet terazisi" yapmıştı.

Sarı-Kırmızılı takım taraftarları da profillerini "adalet terazisi" yaparak Terim'e destek vermişti.

Kulüp bu konuda herhangibir adım atmazken futbolculardan ilk harekete geçen isim Arda Turan oldu.

rda turan

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
seni adam sanıp tekrar takıma aldılar sen de hala bi haltmışsın gibi avukatlık yapiyon.boş gezenin boş kalfası arda..
aaaa adaletten bahsedene bakın siz

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