Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek paylaşımı

Galatasaray'da kaptanlardan Arda Turan, PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 2 maç men cezasına sosyal medya hesabı üzerinden "adalet terazisi" paylaşarak tepki gösterdi.
Hatırlanacağı üzere PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 2 maçlık ceza sonrası Galatasaray teknik direktörü profil fotoğrafını "adalet terazisi" yapmıştı.
Sarı-Kırmızılı takım taraftarları da profillerini "adalet terazisi" yaparak Terim'e destek vermişti.
Kulüp bu konuda herhangibir adım atmazken futbolculardan ilk harekete geçen isim Arda Turan oldu.
Okuyucu Yorumları 2 yorum