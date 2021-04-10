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Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş paylaşım

10.04.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Arda Turan, Karagümrük maçının ardından Yedlin'in pozisyonunda çıkmayan kırmızı kart için tepki gösterdi.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kayıpları yaşarken, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda hakem Ali Palabıyık'a tepki vardı.

Sakatlığı nedeniyle oynamayan Arda Turan, maçın ardından Instagram hesabından Yedlin'in fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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ABD'li oyuncu Yedlin, 20. dakikada Lens'in bileğine yaptığı müdahalenin ardından yerde kalmış ve yaklaşık 8 dakika boyunca tedavi ve kendini deneme seanslarının ardından oyuna devam edemeyerek, oyundan çıkmıştı.

Levent Şahin de maçın ardından Yedlin'de kırık şüphesi olduğunu ve hastaneye gideceğini söyledi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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