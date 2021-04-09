Galatasaray’da Arda Turan'ın adalesinde zorlanma tespit edildi

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç, antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı. Milli takım kampından sonra gerçekleştirilen Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı’nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın sabah yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Yapılan MR tetkiklerinin ardından kasık adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen Martin Linnes’in tedavisine başlandı.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA OLUP OLMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan’ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Arda Turan'ın yarın yapılacak kontrollerin ardından Fatih Karagümrük maçında oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanacak.

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük ile yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.



