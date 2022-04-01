Galatasaray'da Arda Turan sürprizi! Fatih Karagümrük...

Galatasaray'da Arda Turan sahalara geri dönüyor. En son 6 Şubat'ta oynanan Alanyaspor maçında oyuna sonradan dahil olarak giren Arda o günden beri kadroya alınmıyordu.

MAÇ KADROSUNA ALINDI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent, deneyimli futbolcuyu Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil etti. Tecrübeli oyuncu haftalar sonra maç kadrosuna alındı.

TRABZONSPOR MAÇINI İZLEDİ

Arda Turan Galatasaray U19 Takımı'nın Florya'da yaptığı Trabzonspor maçını takip etmişti. Bunun yanında Galatasaray'da bağırsak enfeksiyonu geçiren Omar'ın yanı sıra hasta olan Sacha Boey Karagümrük maçında forma giyemeyecek. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram'a görev verecek.

(Skorer)

