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Galatasaray'da Arda Turan sürprizi! Fatih Karagümrük...

01.04.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Arda Turan sürprizi yaşanıyor. Fatih Terim'in ayrılığından sonra düzenli bir şekilde forma giyemeyen tecrübeli oyuncuya Fatih Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber geldi. Fatih Terim ile yakınlığından dolayı kadroya alınmadığı iddia edilen Arda'nın Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil edildiği öğrenildi.

Galatasaray'da Arda Turan sürprizi! Fatih Karagümrük...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Arda Turan sahalara geri dönüyor. En son 6 Şubat'ta oynanan Alanyaspor maçında oyuna sonradan dahil olarak giren Arda o günden beri kadroya alınmıyordu.

MAÇ KADROSUNA ALINDI

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent, deneyimli futbolcuyu Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil etti. Tecrübeli oyuncu haftalar sonra maç kadrosuna alındı.

TRABZONSPOR MAÇINI İZLEDİ

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Arda Turan Galatasaray U19 Takımı'nın Florya'da yaptığı Trabzonspor maçını takip etmişti. Bunun yanında Galatasaray'da bağırsak enfeksiyonu geçiren Omar'ın yanı sıra hasta olan Sacha Boey Karagümrük maçında forma giyemeyecek. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram'a görev verecek.

(Skorer)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Arda Turan
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