Galatasaray'da ayrılık haftası! Morata'nın gidişine tazminat engeli

Victor Osimhen ile henüz anlaşamayan, Mauro Icardi'nin fiziksel durumunu görmeyi dört gözle bekleyen Galatasaray'da Morata ile yollar ayrılıyor.
İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. İtalyan takımı Como ile her konuda anlaşma sağlayan Morata, sarı-kırmızılıların bu transfere izin vermesini bekliyor.
Milan'dan 1,5 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için 1 milyon Euro istedi. Sarı-kırmızılıların bu talebi sonrası pazarlıkların başladığı öğrenildi.
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