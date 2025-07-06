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Galatasaray'da ayrılık haftası! Morata'nın gidişine tazminat engeli

Galatasaray'da forvet konusunda işler hiç yolunda gitmiyor. Victor Osimhen ile henüz anlaşamayan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin dönmesini dört gözle beklerken, elindeki en güçlü forveti Morata'yı kaybetmek üzere...

Galatasaray'da ayrılık haftası! Morata'nın gidişine tazminat engeli
Emre Şen

Victor Osimhen ile henüz anlaşamayan, Mauro Icardi'nin fiziksel durumunu görmeyi dört gözle bekleyen Galatasaray'da Morata ile yollar ayrılıyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Galatasaray da ayrılık haftası! Morata nın gidişine tazminat engeli 1

İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. İtalyan takımı Como ile her konuda anlaşma sağlayan Morata, sarı-kırmızılıların bu transfere izin vermesini bekliyor.

GALATASARAY: TAZMİNATSIZ OLMAZ

Galatasaray da ayrılık haftası! Morata nın gidişine tazminat engeli 2

Milan'dan 1,5 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için 1 milyon Euro istedi. Sarı-kırmızılıların bu talebi sonrası pazarlıkların başladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
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