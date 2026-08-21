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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Geldiği gibi gidiyor

İtalyan ekibi Monza, Galatasaray'ın genç futbolcusu Renato Nhaga için kiralama teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da ayrılık kapıda! Geldiği gibi gidiyor
Cevdet Berker İşleyen
Renato Nhaga

Renato Nhaga

GNB Gine Bissau
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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İtalyan ekibi Monza, Galatasaray'ın genç futbolcusu Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Serie A temsilcisi, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ederken sarı-kırmızılı kulüple kiralama konusunda temasa geçti.

MONZA'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Monza'nın Renato Nhaga için Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi. İtalyan ekibi, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isterken Galatasaray cephesi henüz teklife ilişkin kararını vermedi.

Sarı-kırmızılı yönetimin kiralama formülüne sıcak bakması halinde ise anlaşmaya önemli bir şart eklemesi bekleniyor. Galatasaray, genç oyuncunun düzenli forma giymesini sağlamak amacıyla belirli sayıda maçta oynama garantisi talep edecek.

ALVERCA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray da ayrılık kapıda! Geldiği gibi gidiyor 2

Renato Nhaga'nın geleceğiyle ilgili daha önce Portekiz'den Alverca'nın da adı gündeme gelmişti. Genç futbolcunun kiralık olarak gönderilmesi ihtimali üzerinde durulurken, Monza'nın devreye girmesi transfer yarışını farklı bir boyuta taşıdı.

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