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Galatasaray'da ayrılık! Kazımcan Karataş'ın yeni adresi belli oldu... Genç oyuncu Rusya yolcusu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.07.2024 15:24
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başlarken, genç oyuncu Kazımcan Karataş'ın da yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da ayrılık! Kazımcan Karataş'ın yeni adresi belli oldu... Genç oyuncu Rusya yolcusu

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor. Yeni sezon öncesi bazı isimlerle vedalaşan Galatasaray, bir futbolcusunu daha kiralık gönderdi.

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RUSYA'YA KİRALANDI

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Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Orenburg'a kiraladı. 21 yaşındaki sol bek, 2024-25 sezonunda Rus ekibinin yolunu tutacak.

SEZON ANKARAGÜCÜ'NDE TAMAMLADI

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Kazımcan Karataş bir önceki sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık geçirmişti.

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı 2022-23 sezonu başında Altay'dan 1.14 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Genç futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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