Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Sarı-Kırmızılılar genç oyuncusunu Ümraniyespor'a kiraladı

Transferde son güne gelinirken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan bir ayrılık haberi geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, genç oyuncu Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.