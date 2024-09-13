Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Sarı-Kırmızılılar genç oyuncusunu Ümraniyespor'a kiraladı

Transferde son güne gelinirken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan bir ayrılık haberi geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, genç oyuncu Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

2 MAÇTA SÜRE ALMIŞTI

Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.