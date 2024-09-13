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Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Sarı-Kırmızılılar genç oyuncusunu Ümraniyespor'a kiraladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 16:44
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada Ali Turap Bülbül'ün 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Ali Turap Bülbül

Ali Turap Bülbül

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transferde son güne gelinirken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan bir ayrılık haberi geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, genç oyuncu Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

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2 MAÇTA SÜRE ALMIŞTI

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Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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