Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yeni adresi bile belli oldu

Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Mersinspor’da Cihan Mumcuoğulları’ndan boşalan Genel Menajerlik görevine 2023 yılından beri Galatasaray’da Genel Menajerlik görev yapan Ömer Yalçınkaya’yı getirdi.

Daha öncesinde Beşiktaş, Banvit, Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarında da görev yapan Ömer Yalçınkaya uzun yıllar Galatasaray’da başka görevlerde de çalışmıştı.