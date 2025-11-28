SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yeni adresi bile belli oldu

Galatasaray, erkek basketbol şubesin bir ayrılık yaşandı. Şubenin genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrılırken Yalçınkaya'nın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yeni adresi bile belli oldu
Berker İşleyen

Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray da ayrılık resmen açıklandı! Yeni adresi bile belli oldu 1

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Galatasaray da ayrılık resmen açıklandı! Yeni adresi bile belli oldu 2

Mersinspor’da Cihan Mumcuoğulları’ndan boşalan Genel Menajerlik görevine 2023 yılından beri Galatasaray’da Genel Menajerlik görev yapan Ömer Yalçınkaya’yı getirdi.

Daha öncesinde Beşiktaş, Banvit, Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarında da görev yapan Ömer Yalçınkaya uzun yıllar Galatasaray’da başka görevlerde de çalışmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Betis Pellegrini’nin sözleşmesini uzattı!Real Betis Pellegrini’nin sözleşmesini uzattı!
Ertuğrul Doğan: Takımımız şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyorErtuğrul Doğan: Takımımız şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor
Anahtar Kelimeler:
son dakika ayrılık galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.