Galatasaray'da ayrılık! Zaniolo, Atalanta için sağlık kontrolünden geçti

Sarı-kırmızılı takımın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, ülkesinin takımlarından Atalanta’ya transfer oldu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Nicolo Zaniolo bugün sabah saatlerinde yeni takımı Atalanta için sağlık kontrolünden geçti.

SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, İtalyan ekibinden 3 milyon euro kiralama bedeli alacak. Zaniolo’nun satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olacak. Ayrıca 2.5 milyon euro bonusun yer aldığı transferde, satın alma opsiyonu Zaniolo’nun maçların en az yüzde 60'ında oynadığı takdirde devreye girecek. Galatasaray transferin gerçekleşmesi ve bonusun devreye girmesiyle 22-23 milyon euro civarında bir gelir elde edecek.

Sarı - kırmızılılar, Zaniolo'yu Roma'dan transfer ederken bir sonraki satışın kârından yüzde 20 eski kulübüne vereceğini açıklamıştı.

GALATASARAY, 15 MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

Galatasaray’ın 8 Şubat 2023 tarihinde 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma’dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçirdi. Zaniolo, forma giydiği 39 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Zaniolo’nun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.







