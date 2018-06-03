Galatasaray'da Bafertimbi Gomis depremi

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Gomis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bana gelen teklifler var. Yönetimle oturup teklifleri değerlendireceğiz" demişti. Bu açıklamanın nedeni Fransız golcü Bafetambi Gomis'e Çin'den gelen astronomik teklifti.

10 MİLYON EURO VERİYORLAR

Usta golcü, Galatasaray'da 3.35 milyon Euro maaşla oynuyor. Çin'den bir kulüp Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif etti. Tecrübeli futbolcu, bu teklif sonrası yönetimden maaşının artırılmasını istedi.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Gomıs, 3.35 milyon Euro'luk yıllık ücretinin 4.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. 2020 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi bulunan Gomis'in yönetimle bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

40 MAÇTA 32 GOLE İMZA ATTI

G.Saray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması altında 40 maçta 32 gole imza attı. 6 da asist yaptı. Fransız yıldız, Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da sahip.

(TAKVİM)

