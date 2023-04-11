Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için karar verildi! Okan Buruk...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da birçok ismin sözleşmesi sezon sonu sona erecekken, bu isimlerden biri de Bafetimbi Gomis.

GOMİS KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den devre arasında Cim-Bom’a gelen ve beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Fransız oyuncunun, futbola veda etmek veya başka bir takıma gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi. Gomis’in, ikinci kez geldiği Galatasaray’da çok mutlu olduğu ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.

KARARINI SEZON SONU VERECEK

Okan Buruk’un ise ilerleyen yaşı nedeniyle Gomis’le ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi. Buruk’un, uygun mali şartlarda Gomis’i, en kötü olasılıkla üçüncü forvet olarak değerlendirebileceği kaydedildi.

AVRUPA MAÇLARI İÇİN...

Diğer taraftan, önümüzdeki sezon Avrupa takviminin erken başlayacak olması nedeniyle de forvet hattında hazırlıksız yakalanmamak isteyen Teknik Direktör Buruk’un, Gomis’i tutabileceği bildirildi. Sezon başında özellikle attığı gollerle Galatasaray’ı taşıyan Fransız golcü, ligde 19 maçta 635 dakika forma giyerken, 8 gole imza attı. Gomis, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 gol attı.

