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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için karar verildi! Okan Buruk...

11.04.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde kolları erkenden sıvadı. Sarı-Kırmızılı ekipte ikinci dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için karar verildi. 37 yaşındaki golcü oyuncu bir yıl daha sahada kalmak isterken, futbola veda etmek ya da başka bir takıma gitmek gibi düşüncesinin olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için karar verildi! Okan Buruk...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da birçok ismin sözleşmesi sezon sonu sona erecekken, bu isimlerden biri de Bafetimbi Gomis.

GOMİS KALMAK İSTİYOR

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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den devre arasında Cim-Bom’a gelen ve beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Fransız oyuncunun, futbola veda etmek veya başka bir takıma gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi. Gomis’in, ikinci kez geldiği Galatasaray’da çok mutlu olduğu ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.

KARARINI SEZON SONU VERECEK

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Okan Buruk’un ise ilerleyen yaşı nedeniyle Gomis’le ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi. Buruk’un, uygun mali şartlarda Gomis’i, en kötü olasılıkla üçüncü forvet olarak değerlendirebileceği kaydedildi.

AVRUPA MAÇLARI İÇİN...

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Diğer taraftan, önümüzdeki sezon Avrupa takviminin erken başlayacak olması nedeniyle de forvet hattında hazırlıksız yakalanmamak isteyen Teknik Direktör Buruk’un, Gomis’i tutabileceği bildirildi. Sezon başında özellikle attığı gollerle Galatasaray’ı taşıyan Fransız golcü, ligde 19 maçta 635 dakika forma giyerken, 8 gole imza attı. Gomis, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 gol attı.

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