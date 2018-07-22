SPOR

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.07.2018 08:16 | Son Güncelleme

Galatasaray, Gomis'e zam isteyen menajeri Etienne Mendy'ye sonunda rest çekti. Sarı-kırmızılılar, "Gomis'e geldiği iddia edilen cazip teklifler bize neden ulaşmıyor! İyi bir teklif varsa değerlendirmekte özgür" dedi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi yaşanıyor. Sezon biter bitmez kendisine Çin'den cazip teklifler geldiğini ileri sürüp, menajeri Etienne Mendy aracılığıyla 3 milyon 350 euroluk garanti ücretine zam isteyen Fransız forvet, İsviçre kampında istekli görünmeyince tepkileri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, golcü oyuncunun menajeri Mendy ile temas kurarak zam konusunu artık kapatmasını istedi.

Galatasaraylı yetkililer son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den astronomik bir teklif aldığı iddia edilen Gomis'in menajerine, "Gomis'e okuduğumuz kadarıyla her gün farklı kulüplerden ciddi teklifler geliyor. Bize niye gelmiyor bu teklifler! Gomis de etkilenir bu haberlerden. Ama bunları bize karşı koz olarak kullanmayın. Maddi olarak kulübün durumu ortadayken yeni bir sözleşme ve zam talebiniz bizim politikamızla uyuşmuyor. Gomis'e iyi teklif geldiyse değerlendirmekte özgür" diyerek rest çektikleri bildirildi.

Fransız golcünün kamp süresince isteksiz ve mutsuz görünmesinden bir hayli rahatsız olan sarı-kırmızılı yetkililer, Gomis'in menajerinden bu duruma bir an önce el atmasını da bildirdi.

İstediği zammı alamayan Fransız golcünün ayrılması için Galatasaray en az 10 milyon euroluk bir bonservis belirleyecek. Gomis'in kamp süresince sadece psikolojik durumu değil, fiziksel olarak da istenen düzeyde olmaması keyifleri kaçırmıştı. (MİLLİYET)

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
Mustafa Cengiz: Mustafa Cengiz: "Bütün oyunculara teklif var"
Galatasaray'ın rakipleri Sakaryaspor, Club Africain ve AEKGalatasaray'ın rakipleri Sakaryaspor, Club Africain ve AEK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray gomis

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Sevinçten kabusa!

Sevinçten kabusa!

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı

Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı

En seksi transfer!

En seksi transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

Mustafa Cengiz: "Bütün oyunculara teklif var"

Mustafa Cengiz: "Bütün oyunculara teklif var"

Galatasaray'ın rakipleri Sakaryaspor, Club Africain ve AEK

Galatasaray'ın rakipleri Sakaryaspor, Club Africain ve AEK

Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı

Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı

Galatasaray - Valencia | CANLI YAYIN

Galatasaray - Valencia | CANLI YAYIN

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.