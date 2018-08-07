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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.08.2018 08:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile yönetim arasındaki çatışma sürüyor. Akhisarspor karşısında oynana Süper Kupa karşılaşmasında oynadığı oyunla eleştiri oklarının hedefine yerleşen ve penaltı kaçıran Gomis'in zam isteğine sert çıkan ve "Kötü sezon geçirseydin ücretinde indirim mi yapacaktın?" diyen yönetim arasında soğuk savaş yaşanıyor.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

TFF Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray'da yönetim faturayı Gomis'e kesti.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, takım içindeki huzursuzluğun nedeni olarak gördükleri Fransız golcüyle ilgili yaşanan süreci anlattılar: "Şampiyon olmamızın hemen ardından Gomis bizimle görüştü ve '29 gol attım, zam istiyorum' dedi. Biz de 'Seni kaleci olarak almadık! Gol atman için transfer ettik zaten!" cevabını verdik. Menajeri de oyuncusunun 2020'de bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatmamızı istedi. 40 yaşına kadar bizde mi oynayacak! Gomis için geçen sezon kulüp 50 milyon TL'den fazla ödeme yaptı. Zam isteyen Gomis'e 'Eğer kötü bir sezon geçirseydin ve az gol atsaydın ücretinde indirime gidecek miydin?' sorusunu sorduk. O ise 'Futbolda her zaman almak vardır' cevabını verdi.''

WERNBLOOM'A YAŞ ENGELİ

CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan Pontus Wernbloom'u menajerler Galatasaray'a önerdi. Bonservisi elinde olan İsveçli 8 numara gündemde ancak yaşı nedeniyle transferine şu an için soğuk bakılıyor. 1986 doğumlu Wernbloom dışındaki alternatiflere öncelik verileceği öğrenildi. Fatih Terim de Akhisar finali sonrasında, ''Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız. Maalesef yaş ortalamamız biraz yüksek'' tespitinde bulunmuştu. (SABAH)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray gomis akhisarspor

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