Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dünya devi talip oldu! Okan Buruk'u tedirgin eden gelişme

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz için Tottenham'ın araştırmalara başladığı öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan Galatasaray'ın bu tutumuna rağmen girişimlere başlayan Tottenham, sarı-kırmızılıların maçlarını takip etme kararı aldı.
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasında önemli bir yer teşkil eden Barış Alper Yılmaz'ın ayrılmasını istemeyen Okan Buruk bu fikrini Dursun Özbek'e bildirdi. Sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun bitimiyle birlikte tüm takımlarla masaya oturacak.
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