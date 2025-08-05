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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dünya devi talip oldu! Okan Buruk'u tedirgin eden gelişme

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Barış Alper Yılmaz için İngiliz devi Tottenham'ın devrede olduğu ve milli oyuncunun durumunu araştırdığı öğrenildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dünya devi talip oldu! Okan Buruk'u tedirgin eden gelişme
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz için Tottenham'ın araştırmalara başladığı öğrenildi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz a dünya devi talip oldu! Okan Buruk u tedirgin eden gelişme 1

Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan Galatasaray'ın bu tutumuna rağmen girişimlere başlayan Tottenham, sarı-kırmızılıların maçlarını takip etme kararı aldı.

OKAN BURUK GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz a dünya devi talip oldu! Okan Buruk u tedirgin eden gelişme 2

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasında önemli bir yer teşkil eden Barış Alper Yılmaz'ın ayrılmasını istemeyen Okan Buruk bu fikrini Dursun Özbek'e bildirdi. Sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun bitimiyle birlikte tüm takımlarla masaya oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray tottenham
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