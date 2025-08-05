Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dünya devi talip oldu! Okan Buruk'u tedirgin eden gelişme

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz için Tottenham'ın araştırmalara başladığı öğrenildi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan Galatasaray'ın bu tutumuna rağmen girişimlere başlayan Tottenham, sarı-kırmızılıların maçlarını takip etme kararı aldı.

OKAN BURUK GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasında önemli bir yer teşkil eden Barış Alper Yılmaz'ın ayrılmasını istemeyen Okan Buruk bu fikrini Dursun Özbek'e bildirdi. Sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun bitimiyle birlikte tüm takımlarla masaya oturacak.