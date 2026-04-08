Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gerçeği ortaya çıktı! Taraftarları duygulandıran olay

Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı oyuncuların başında gelen Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun uzun süredir sakatlığı bulunmasına rağmen büyük fedakarlık yaparak takımını yalnız bırakmamak için her maçta forma giydiği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Barış Alper Yılmaz için kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Osimhen'in sakatlığı sonrası hücum bölgesinde adeta her yerde oynamaya başlayan Barış Alper Yılmaz'ın da aslında sakat olduğu öğrenildi.

SAKATLIĞINA RAĞMEN OYNUYOR!

Osimhen'in yokluğunda büyük güç kaybeden Galatasaray'ı daha da etkilemek istemeyen Barış Alper Yılmaz'ın bir süredir sakatlığına rağmen oynadığı ortaya çıktı. Osimhen dönene kadar takımını yalnız bırakmak istemeyen milli oyuncunun büyük fedakarlık yaparak her maçta oynadığı ifade edildi.

BAZI ANTRENMANLARDA YER ALMIYOR

Sakatlığı sebebiyle hafta için yapılan bazı antrenmanlarda Okan Buruk tarafından oynatılmayan Barış Alper Yılmaz'ın maçlara bu şekilde çıkabildiği öğrenildi. Milli yıldızın yaptığı bu fedakarlık Galatasaraylı taraftarların beğenisini topladı.

