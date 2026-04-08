Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech ile İsrail karşı karşıya! Tehdit ettiler, idam yasası gündem

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech, Filistinli esirlere sahip çıktıktan sonra kendisini tehdit eden İsrailli Bakan Ben-Gvir'e tokat gibi bir cevap verdi. Filistin'e her zaman her koşulda desteğini gösteren Hakim Ziyech, "Sizden korkmuyoruz. Gerçeği söylemekten vazgeçmeyeceğim." dedi.

Emre Şen

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech ile İsrailli Bakan Ben-Gvir arasında tartışma yaşandı. Filistinli esirlere yönelik idam öngören yasayı eleştiren Hakim Ziyech'i tehdit eden İsrailli Bakan Ben-Gvir'e yanıt gecikmedi.

İSRAİLLİ BAKAN, ZIYECH'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Batı Şeria'daki İsrail ordusunun yaptığı skandalları eleştiren Hakim Ziyech, Filistin halkına sahip çıktıktan sonra yine eleştiri tahtasına oturmuştu. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ziyech’i "antisemitik" olmakla suçlamış ve tehditkar ifadeler kullanmıştı.

HAKIM ZIYECH GERİ ADIM ATMIYOR!

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehditkar açıklamalarından korkmayan Hakim Ziyech yaptığı yeni paylaşımda geri adım atmayacağını ifade etti. Ziyech, "Gerçeği söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmden ve onun baskılarından korkmuyoruz. Özgürlük mücadelesi verenlerin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

