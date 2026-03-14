SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden lider Galatasaray'ın kış transferleri ve kusursuz kadro mühendisliği spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor! Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Bünyamin Gezer, 343 Digital ekranlarında Sarı-Kırmızılı takımın rüya kadrosunu değerlendirirken çok çarpıcı ifadelere imza attı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro açıklaması!
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Üç kulvarda birden şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosunu daha da alternatifli hale getirerek rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımın yakaladığı bu büyük çıkışı ve kadro derinliğini 343 Digital YouTube kanalında değerlendiren eski hakem ve usta yorumcu Bünyamin Gezer, Okan Buruk'un elindeki oyuncu grubunun kalitesine dikkat çekerken, özellikle iki isim üzerinden ezber bozan bir analize imza attı.

"NOA LANG HİÇBİR ZAMAN 1 NUMARA OLAMAZ!"

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro açıklaması! 1

Galatasaray'ın ilk 11'ine dışarıdan gelip adapte olmanın artık çok zor olduğunu vurgulayan Gezer, kış transferi Noa Lang'ın forma şansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Ben transfer döneminde hep 'Galatasaray'a transfer yapmak, oyuncu getirmek çok zordur' dedim. Çünkü eldeki mevcut oyuncuları kolay kolay kesemiyorsun. Kışın gelen Noa Lang, Galatasaray'da hiçbir zaman 1 numara olamaz! Çünkü eldeki kadro gerçekten çok güçlü. Okan Hoca eminim ki bu hafta kimi oynatacağını şimdiden kara kara düşünmeye başlamıştır."

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DURSUN ÖZBEK'E BÜYÜK ÖVGÜ

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro açıklaması! 2

Bünyamin Gezer'in gündemindeki bir diğer isim ise, gösterdiği inanılmaz gelişimle Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz oldu. Yaz transfer döneminde astronomik tekliflere rağmen oyuncuyu elden çıkarmayan yönetimi tebrik eden usta yorumcu, fiyat etiketini de bizzat kendi belirledi:

"Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime haklı veya haksız kızıyor ancak Başkan Dursun Özbek'e gerçekten helal olsun. Gelen o kadar teklife rağmen Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya satsaydın, Barış Alper gibi bir oyuncuyu o paraya bir daha asla bulamazdın. Ben açık söyleyeyim; Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya bile satmam."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.