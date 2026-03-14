Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro açıklaması!

Üç kulvarda birden şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosunu daha da alternatifli hale getirerek rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımın yakaladığı bu büyük çıkışı ve kadro derinliğini 343 Digital YouTube kanalında değerlendiren eski hakem ve usta yorumcu Bünyamin Gezer, Okan Buruk'un elindeki oyuncu grubunun kalitesine dikkat çekerken, özellikle iki isim üzerinden ezber bozan bir analize imza attı.

"NOA LANG HİÇBİR ZAMAN 1 NUMARA OLAMAZ!"

Galatasaray'ın ilk 11'ine dışarıdan gelip adapte olmanın artık çok zor olduğunu vurgulayan Gezer, kış transferi Noa Lang'ın forma şansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Ben transfer döneminde hep 'Galatasaray'a transfer yapmak, oyuncu getirmek çok zordur' dedim. Çünkü eldeki mevcut oyuncuları kolay kolay kesemiyorsun. Kışın gelen Noa Lang, Galatasaray'da hiçbir zaman 1 numara olamaz! Çünkü eldeki kadro gerçekten çok güçlü. Okan Hoca eminim ki bu hafta kimi oynatacağını şimdiden kara kara düşünmeye başlamıştır."

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DURSUN ÖZBEK'E BÜYÜK ÖVGÜ

Bünyamin Gezer'in gündemindeki bir diğer isim ise, gösterdiği inanılmaz gelişimle Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz oldu. Yaz transfer döneminde astronomik tekliflere rağmen oyuncuyu elden çıkarmayan yönetimi tebrik eden usta yorumcu, fiyat etiketini de bizzat kendi belirledi:

"Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime haklı veya haksız kızıyor ancak Başkan Dursun Özbek'e gerçekten helal olsun. Gelen o kadar teklife rağmen Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya satsaydın, Barış Alper gibi bir oyuncuyu o paraya bir daha asla bulamazdın. Ben açık söyleyeyim; Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya bile satmam."