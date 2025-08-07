SPOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik günler! Menajeri açıkladı... İngiliz devi Tottenham resmi teklifle geliyor

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’a İngiliz devi talip oldu. Yıldız oyuncunun menajeri Tottenham ismini resmen açıkladı.

Burak Kavuncu
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için hareketli günler yaşanıyor. Başarılı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı yönetim ile bir araya gelip oyuncunun transferi ile alakalı konuştu. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un performansından çok memnun olduğu yıldız oyuncu için oyuncunun menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

TOTTENHAM GELİYOR!

Barış Alper Yılmaz’ın menajerinin Galatasaray yönetimine, Tottenham yakın zamanda resmi teklifte bulunacak dediği bildirildi. Cimbom, yıldız oyuncunun satışından tam 35 milyon euro gelir beklediğini menajerine iletti ve Tottenham ile görüşmelere açık olduklarını belirtti.

OKAN BURUK ONDAN VAZGEÇMİYOR

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un Kare Ası olan milli oyuncu, Cimbom’a geldiğinden beri bir çok farklı mevkide göre alarak takımı için mücadele etti. Sarı kırmızılılarda gerektiğinde sağ bek, sol bek, forvet ve kanatlarda da forma giymiş milli oyuncu Okan Buruk tarafından çok seviliyor.

