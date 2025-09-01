SPOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşiyor! Yıldız futbolcu Türkiye rekorunu kırarak ayrılıyor...

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve ekibinin transfer toplantısından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Cimbom’da takımdan ayrılmak istediğini ısrarla belirten Barış Alper Yılmaz için bir resmi teklif daha geldi.

Galatasaray’ın başarılı golcü oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi Neom’dan bir teklif daha geldi. Transferde epey ısrarcı durumda olan Suudi ekibi Barış Alper Yılmaz için Türkiye rekorunu kıracak bir teklifle daha kapıyı çaldı.

TÜRKİYE REKORU: 40 MİLYON EURO

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun sıcak gelişme olarak verdiği haberde, NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti. Bu transfer gerçekleştiği takdirde Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu’nu geçerek Türkiye rekorunu kıracak.

SERDAR ALİ ÇELİKLER AÇIKLADI!

Gazeteci Serdar Ali Çelikler’in iddiasına göre "Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılıyor. Hakan ya da İlkay, bir de kaleciyle transferi kapatacaklar." ifadelerinde bulundu.

ÇILGIN TEKLİF…

Milli yıldız Barış Alper Yılmaz’a tam 10 milyon euro yıllık maaş teklif eden Suudi Arabistan ekibi Neom, transferi bir an önce bitirmek için kesenin ağzını açmış durumda. Geçtiğimiz günlerde yönetim ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelerde bulunan yıldız futbolcu takımdan ayrılmak için izin istedi.

