Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor! Tribünler ikiye bölündü

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmaya devam ediyor... Sezon başında NEOM SC'ye transferi sebebiyle bir süre kadroya giremeyen Barış Alper Yılmaz'ın taraftarlarla arası bozulmuştu. Trabzonspor maçında da ikinci kez tepkiyle karşılaştı.

BİR BÖLÜM TEPKİ GÖSTERDİ

Oyundan çıkarken ıslıklanan Barış Alper Yılmaz’a sonrasında destek tezahüratı yapıldı. Barış Alper bunun üzerine tribünleri alkışladı. Barış Alper üstünde yaşanan bu kriz Galatasaray maçında ikinci kez meydana geldi.

SÖZLEŞMESİNE ZAM YAPILDI

Galatasaray yönetimi, NEOM SC'ye transfer olamayan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sezon başında zam yapmıştı.