Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi durulmuyor! Yıldız oyuncu yine antrenmana çıkmadı ve verilen sözün tutulmasını istiyor...

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi bitmek bilmiyor. Yıldız oyuncu Suudi Arabistan ekibi Noem’dan gelen teklifin kabul edilmesi için sarı kırmızılılara baskı yapıyor. Başkan Dursun Özbek ise rest çekerek Barış Alper'in ayrılışına izin vermedi. Olaylar büyüdükçe büyüdü...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi durulmuyor! Yıldız oyuncu yine antrenmana çıkmadı ve verilen sözün tutulmasını istiyor...
Burak Kavuncu
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da milli yıldız Barış Alper Yılmaz için kritik günler yaşanıyor. Yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon euro teklifte bulunan Suudi ekibi Noem, oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, Barış Alper’in de bu teklif karşısında başının döndüğü belirtildi.

‘‘SÖZ VERDİNİZ, TUTUN!’’

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz krizi durulmuyor! Yıldız oyuncu yine antrenmana çıkmadı ve verilen sözün tutulmasını istiyor... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Barış Alper Yılmaz, NEOM SC'den gelen teklifin kabul edilmesini istiyor. Milli oyuncu, geçen sezon verilen, 'Önümüzdeki sezon teklif gelsin, kabul edeceğiz' sözünün tutulmasını istiyor. Galatasaray ile oyuncu tarafındaki görüşmeler sürüyor.

DURSUN ÖZBEK SERT ÇIKTI!

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz krizi durulmuyor! Yıldız oyuncu yine antrenmana çıkmadı ve verilen sözün tutulmasını istiyor... 2

Galatasaray Erkek Basketbol takımının isim sponsorluğu anlaşmasının imza törenininde konuşan Başkan Dursun Özbek, Barış Alper için rest çekti. Özbek, "Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen senenin başarılı takımını korumak ve takviye yapma planıyla başladık. Osimhen ve Sane aldık. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum! Barış Alper'in satışına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YİNE ANTRENMANA ÇIKMADI

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz krizi durulmuyor! Yıldız oyuncu yine antrenmana çıkmadı ve verilen sözün tutulmasını istiyor... 3

Galatasaray’da Kayserispor hazırlıkları bu sabah yapılan antrenmanla devam ederken, Barış Alper Yılmaz yine antrenmana çıkmadı.

NEOM REKOR TEKLİF YAPMIŞTI…

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz krizi durulmuyor! Yıldız oyuncu yine antrenmana çıkmadı ve verilen sözün tutulmasını istiyor... 4

Suudi Arabistan temsilcisi Neom, Barış Alper Yılmaz için ısrarcı. Sarı kırmızIlı takıma 30+5 milyon euroluk teklif yapan Neom’a Cimbom’dan cevap gecikmedi. Galatasaray teklifi direkt olarak red ederken 60 milyon euro istediğini belirtti.

GALATASARAY İHTAR ÇEKMİŞTİ

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz krizi durulmuyor! Yıldız oyuncu yine antrenmana çıkmadı ve verilen sözün tutulmasını istiyor... 5

Galatasaray gece yarısı yaptığı açıklamada Suudi ekibinin sarı kırmızılı kulüpten izinsiz olarak yıldız oyuncuyla görüşmesini eleştirmişti. Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz transferi için Neom kulübüne ihtar çekerek, UEFA’ya şikayet edeceğini belirtmişti.

Canlı Skor

