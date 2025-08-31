SPOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Galatasaray'dan NEOM SC'ye transfer olabilmek için kolaylık isteyen Barış Alper Yılmaz'ın transferi sonuçlandı. Bugün yapılan pazarlıklar sonrası Galatasaray'ın istediği bedeli kabul etmeyen NEOM SC masadan kalktı ve Barış Alper Yılmaz transferinden vazgeçti.

Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi ayrı bir duruma evrilmek üzere... Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan ve kolaylık isteyen Barış Alper'in transferi iptal oldu!

GALATASARAY 50 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı 1

Galatasaray yönetimi, NEOM SC'den 50 milyon Euro + Keçiörengücü’nün payını da isteyince Arap kulübü masadan kalktı ve teklifi reddetti.

BARIŞ ALPER YILMAZ AYRILMAK İSTİYORDU

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı 2

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın kesin olarak takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi sonrası milli oyuncunun ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.

