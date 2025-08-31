Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi ayrı bir duruma evrilmek üzere... Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan ve kolaylık isteyen Barış Alper'in transferi iptal oldu!

GALATASARAY 50 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray yönetimi, NEOM SC'den 50 milyon Euro + Keçiörengücü’nün payını da isteyince Arap kulübü masadan kalktı ve teklifi reddetti.

BARIŞ ALPER YILMAZ AYRILMAK İSTİYORDU

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın kesin olarak takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi sonrası milli oyuncunun ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.