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Galatasaray'da başkan adayları Hamamcıoğlu ve Öztürk'ten 'Fatih Terim'e destek

17.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk; diğer başkan adaylarına teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesi için çağrıda bulundu.

Galatasaray'da başkan adayları Hamamcıoğlu ve Öztürk'ten 'Fatih Terim'e destek

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarına, kim kazanırsa kazansın, Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" mesajını paylaştı.

ÖZTÜRK'TEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına adaylardan Metin Öztürk de sosyal medya hesabından destek verirken şunları kaydetti: "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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