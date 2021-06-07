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Galatasaray'da başkan adaylarının oy pusulası renk seçimi yapıldı

07.06.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da başkan adaylarının oy pusula renkleri açıkladı.

Galatasaray'da başkan adaylarının oy pusulası renk seçimi yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi.

19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylar Metin Öztürk (5569) , İbrahim Özdemir (7019), Eşref Hamamcıoğlu (7102), Burak Elmas (9320) ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) arasında renk seçimine gidildi. Başkan adayları seçtikleri renkteki oy pusulası ile yarışacak.

Adayların oy pusula renkleri şöyle:

Mor: Metin Öztürk
Sarı: İbrahim Özdemir
Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu
Kırmızı: Burak Elmas
Beyaz: M. Yiğit Şardan

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Galatasaray Futbol Kulübü
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