Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Sadettin Saran'ın başkanlığı için konuştu! ''Böyle bir beklenti içindeyim''

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, ezeli rakibi Fenerbahçe’deki başkanlık seçimi hakkında konuştu. Özbek’in "Böyle bir beklentim var’’ sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’deki başkanlık seçimi ile ilgili Sadettin Saran’ı tebrik eden Özbek, Sadettin Saran’dan beklentisini de dile getirdi. İşte Dursun Özbek’in sözleri…

SARAN’I TEBRİK ETME KONUSU

Galatasaray da Başkan Dursun Özbek Sadettin Saran ın başkanlığı için konuştu! Böyle bir beklenti içindeyim 1

Soru: "Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz? Sayın Saran'ı da arayıp tebrik etmişsiniz."

Dursun Özbek, "Evet Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi." dedi.

SARAN SÖZÜ: "BÖYLE BİR BEKLENTİ İÇİNDEYİM"

Galatasaray da Başkan Dursun Özbek Sadettin Saran ın başkanlığı için konuştu! Böyle bir beklenti içindeyim 2

Dursun Özbek, "Sportif faaliyetlerimizin herkesin memnun olduğu, herkesin bir kardeşlik duygusuyla, sporun getirdiği birleştirici özelliğine uygun olmasına arzu ediyorum. Beklentim odur ki, rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun. Bizim amacımız budur. Benim ve arkadaşlarımın beklentisi budur. İnşallah öyle olur. Ülkemiz zaten bugünkü spordan beklediği iklime, inşallah kavuşur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp tebrik ettim. Bundan sonraki faaliyetlerinden yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim." ifadelerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
