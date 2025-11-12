SPOR

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten ezeli rakiplerine gönderme! "Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?"

Galatasaray’ın Kasım ayı Divan Kurulu’nda Başkan Dursun Özbek gündeme dair konulara değindi. Özbek’in "Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus bir şey mi Allah aşkına? " sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar… | Galatasaray haberleri …

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten ezeli rakiplerine gönderme! "Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?"
Burak Kavuncu

Galatasaray’da Kasım ayı Divan Kurulu’nda söz alan Başkan Dursun Özbek, bahis skandalı ve son hafta alınan Kocaelispor yenilgisi ile ilgili konuştu. Özbek’in ezeli rakipleri hakkında söyledikleri de gündeme oturdu. İşte detaylar… | Galatasaray haberleri …

‘‘BİR İŞ KAZASI…’’

Galatasaray da Başkan Dursun Özbek ten ezeli rakiplerine gönderme! "Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?" 1

Dursun Özbek, "Ligde son maçımızdaki sonucu, bir iş kazası olarak görüyorum. Takımımız, puan farkıyla liderliğini devam ettiriyor. Ligde, kupada ve Avrupa'da yolumuza sonuna kadar inanarak devam edeceğiz." dedi.

‘‘SAPLA SAMANIN AYRILMASI LAZIM!’’

Galatasaray da Başkan Dursun Özbek ten ezeli rakiplerine gönderme! "Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?" 2

Dursun Özbek: "Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, bu bahis konusunun sonuca ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Sapla samanın ayrılması lazım. Bahis oynayan futbolcular cezalandırılsın ama bir hafta bahis oynayan futbolcu ile aynı kefeye koyulmamalı. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konu sonuca ulaşmalıdır. " diye konuştu.

‘‘SENELER ÖNCE OYNAYANLAR BİR HAFTA EVVEL OYNAYAN…’’

Galatasaray da Başkan Dursun Özbek ten ezeli rakiplerine gönderme! "Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?" 3

Dursun Özbek, "Tabii ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırması gerekir ama seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini düşünüyorum. " ifadelerinde bulundu.

‘‘RAKİPLERİMİZİN KOLLANMASI BUGÜNE MAHSUS BİR ŞEY Mİ?’’

Galatasaray da Başkan Dursun Özbek ten ezeli rakiplerine gönderme! "Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?" 4

Dursun Özbek, "Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus bir şey mi Allah aşkına? Biz geçmişten beri ne ile mücadele ediyoruz? Sanki biz diğer iki rakibimizin kollandığının farkında değiliz! Son üç senedir bakın ya, biz ne ile mücadele ediyoruz?" diyerek sözlerine son verdi.

