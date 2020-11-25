SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi!

Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 19-26 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurduğu olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmeyecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi!

Galatasaray Spor Kulübü'nün 19-26 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurduğu olağanüstü genel kurul, İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda gerçekleştirilemeyecek.

Galatasaray Spor Kulübü, "seçim" konusunda henüz resmi bir açıklama yapmasa da Trabzonspor Kulübü, Aralık ayında yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul'un İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Trabzonspor'un "erteleme" açıklaması Galatasaray'ı da direkt olarak bağlıyor ve sarı-kırmızılı kulüp de 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 28 Şubat 2021'e uzatılmasına planlanıyor ve dolayısıyla Aralık ayında yapılamayacak olan Galatasaray Genel Kurulu, 28 Şubat 2021 tarihinden önce de yapılamayacak.

1-Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta yapılamayacak olan olağanüstü genel kurul, 28 Şubat 2021'e kadar da yapılamayacak; dolayısıyla başkan Mustafa Cengiz "seçim olmadan" bu tarihe kadar görevini sürdürmeye devam edebilecek.

2-Galatasaray Yönetimi'nin aldığı "erken seçim" kararı en azından 28 Şubat 2021'e kadar bir anlamda rafa kalkmış olacak ve COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun aksi bir kararı olmadığı sürece "daha erken bir tarih belirlenmezse" Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüp yeni başkanını seçmek üzere toplanacak.

3-COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun kararından dolayı sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri tarafından yapılması istenen "Mali Genel Kurul" da 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacak.

Sonuç olarak;

  • Galatasaray başkan adaylarının en azından 3 ay daha seçim çalışması, liste hazırlama gibi konularda eli rahatlamış durumda.

  • Seçim kararı alan Galatasaray mevcut yönetimi, yönetim içerisinde yapılacak olan değişiklikleri ya da kan tazeleme operasyonunu en az süreyle 28 Şubat'a kadar ertelemek zorunda kalacak.

  • Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in aday olup olmama konusunda kararını verebilmek için önünde en yakın süreyle 3 aylık bir zaman dilimi daha olacak
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Falcalo'nun tedavisine devam edildiFalcalo'nun tedavisine devam edildi
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor
Visca ve Deniz Türüç takası
Visca ve Deniz Türüç takası
Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta
Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi!
Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi!
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Öztürk...
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!
Falcalo'nun tedavisine devam edildi
Falcalo'nun tedavisine devam edildi
Mustafa Cengiz: 4 Aralık’ta karar vereceğim
Yeniden aday olacak mı?
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Feghouli ile devam etmek istemiyor
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay sözler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.