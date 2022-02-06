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Galatasaray'da bazı futbolcular Antalya'da nargile içip alkol mü kullandı? İddialar doğru mu? Nihat Kırmızı Galatasaraylı futbolcular hakkında ne açıklama yaptı?

06.02.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da oynayan bazı futbolculara ilişkin çirkin bir iddia ortaya atıldı. Bazı futbolcuların Antalya'da nargile içip alkol kullandıkları öne sürüldü. Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı iddialar üzerine açıklamada bulundu. Peki Galatasaray'da bazı futbolcular Antalya'da nargile içip alkol mü kullandı? İddialar doğru mu? Nihat Kırmızı Galatasaraylı futbolcular hakkında ne açıklama yaptı? İşte detaylar..

Galatasaray'da bazı futbolcular Antalya'da nargile içip alkol mü kullandı? İddialar doğru mu? Nihat Kırmızı Galatasaraylı futbolcular hakkında ne açıklama yaptı?

Galatasaray'ın Antalya kampında bazı futbolcuların nargile ve alkol kullandığı iddia edildi. Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Alanyapor - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı söz konusu iddilara açıklık getirdi. Bu kapsamda Galatasaray'da bazı futbolcular Antalya'da nargile içip alkol mü kullandı? İddialar doğru mu? Nihat Kırmızı Galatasaraylı futbolcular hakkında ne açıklama yaptı? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı'nın yaptığı açıklama...

GALATASARAY'DA BAZI FUTBOLCULAR ANTALYA'DA NARGİLE İÇİP ALKOL MÜ KULLANDI?

Galatasaray'ın Antalya kampında bazı futbolcuların nargile ve alkol kullandığı öne sürüldü.

Gündeme bomba gibi düşen iddiar ile ilgili Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı'dan açıklama geldi.

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti.

İDDİALAR DOĞRU MU?

İddiaları yalanlayan Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı , konuya ilişkin yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray (Maç sonucu ve özeti)Alanyaspor - Galatasaray maç sonucu ve özeti

NİHAT KIRMIZI GALATASARAYLI FUTBOLCULAR HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Galatasaray'ın Antalya kampında bazı futbolcuların nargile ve alkol kullandığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı bu iddiaların ardından açıklamada bulundu.

Nihat Kırmızı, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek yasal yollara başvuracaklarını vurguladı.

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Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray (Maç sonucu ve özeti)Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray (Maç sonucu ve özeti)
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Galatasaray Futbol Kulübü
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