Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan Alvaro Morata, takımdan ayrılmaya karar verdi.

TAKIMDAN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Takımda mutsuz olduğunu gerekçe gösteren Alvaro Morata, Galatasaray yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. Hala kontratı olmasına rağmen kamp kadrosuna katılmak istemediğini söyleyen İspanyol futbolcu, menajerine talimat verdi.

İTALYAN MEDYASINDAN FLAŞ İDDİA

İtalyan medyasında yer alan habere göre; Como'nun Morata ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Galatasaray'ın onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek.