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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Alvaro Morata, takımdan ayrılmaya karar verdi. Önümüzdeki sezonun devre arasına kadar sözleşmesi bulunan Morata, takımda mutsuz olduğu için ayrılık kararı aldı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu
Emre Şen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan Alvaro Morata, takımdan ayrılmaya karar verdi.

TAKIMDAN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

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Takımda mutsuz olduğunu gerekçe gösteren Alvaro Morata, Galatasaray yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. Hala kontratı olmasına rağmen kamp kadrosuna katılmak istemediğini söyleyen İspanyol futbolcu, menajerine talimat verdi.

İTALYAN MEDYASINDAN FLAŞ İDDİA

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İtalyan medyasında yer alan habere göre; Como'nun Morata ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Galatasaray'ın onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek.

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galatasaray transfer haberleri Alvaro Morata
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