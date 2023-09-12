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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Sözleşmesi feshedildi...

12.09.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosunu birçok önemli futbolcuyla güçlendiren sarı - kırmızılılarda ayrılıklar da peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'a 11 Ağustos 2020 tarihinde transfer olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'e verilen milli aranın sona ermesiyle birlikte gözünü 5. haftada oynanacak olan Samsunspor maçına çeviren Galatasaray'da transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna dünyaca ünlü birçok ismi katan sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray'a 11 Ağustos 2020 tarihinde transfer olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Son olarak Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Çağlayan için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a imza atmasının ardından Karadeniz ekibi, oyuncunun ayrılış şeklini mahkemeye taşımış ve sarı - kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ı bir süre oynatamamıştı.

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