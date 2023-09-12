Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Sözleşmesi feshedildi...

Trendyol Süper Lig'e verilen milli aranın sona ermesiyle birlikte gözünü 5. haftada oynanacak olan Samsunspor maçına çeviren Galatasaray'da transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna dünyaca ünlü birçok ismi katan sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray'a 11 Ağustos 2020 tarihinde transfer olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Son olarak Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Çağlayan için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a imza atmasının ardından Karadeniz ekibi, oyuncunun ayrılış şeklini mahkemeye taşımış ve sarı - kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ı bir süre oynatamamıştı.

