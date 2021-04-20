Galatasaray'da beklenen oldu! Şok eden ayrılık kararı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da şampiyonluk umutları sürüyor. Ligde 65. puanla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TERİM'DEN SERT YANIT

Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 3-1 yendikleri maç sonrasında Mustafa Cengiz'in olay sözlerine cevap veren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, 'Yumruklarımı sıkıyorum, Galatasaraylılara bir sözüm var' demişti. Cengiz, Galatasaraylı oyunculara da eleştirilerde bulunmuştu.

İLK İMZA MUSLERA

Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da iç transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Muslera ile sözleşme yenilen Galatasaray sürpriz bir şekilde Faslı oyuncu Belhanda'nın da sözleşmesini feshetmişti.Gelecek sezon yüksek ihtimalle yeni yönetimle birlikte devam etmesi beklenen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim kiralık oyuncular için kararını verdi. Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı.

MOHAMED'DE OPSİYON DEVREYE GİRİYOR

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı kırmızılı ekipte Falcao'nun geleceğinin belli olmamasından dolayı Mostafa Mohamed ile yola devam etme kararı alındı. Galatasaray satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.