Galatasaray'da beklenen oldu! Yönetim Torreira için resmi hamleyi yaptı bile...

Galatasaray'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Torreira için beklenen hamle geldi. Gösterdiği performansla takımını adeta sırtlayan yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılıyor.

2 MİLYON EURO ZAM

Gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren Torreira için sarı-kırmızılılar beklenen hamleyi yaptı. Yıldız oyuncunun sözleşmesini 4.5 yıllığına uzatma konusunda anlaşma sağlayan Galatasaraylı yetkililer, Torreira'nın maaşına da 2 milyon euro zam yapacak.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Kendisine gösterilen ilgiye rağmen Galatasaray'dan ayrılmak istemeyen ve Türkiye'de mutlu olduğu öğrenilen Torreira'nın, sözleşme uzatma teklifini düşünmeden kabul ettiği aktarıldı.





