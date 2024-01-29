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Galatasaray'da beklenen oldu! Yönetim Torreira için resmi hamleyi yaptı bile...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 08:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sahada ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin gözünde büyük beğeni toplayan Torreira'yı Avrupa'da birçok kulüp istiyordu. Sezon sonunda takımdan ayrılmasından korkulan Torreira için Galatasaray'dan tam yerinde bir hamle geldi.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Torreira için beklenen hamle geldi. Gösterdiği performansla takımını adeta sırtlayan yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılıyor.

2 MİLYON EURO ZAM

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Gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren Torreira için sarı-kırmızılılar beklenen hamleyi yaptı. Yıldız oyuncunun sözleşmesini 4.5 yıllığına uzatma konusunda anlaşma sağlayan Galatasaraylı yetkililer, Torreira'nın maaşına da 2 milyon euro zam yapacak.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

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Kendisine gösterilen ilgiye rağmen Galatasaray'dan ayrılmak istemeyen ve Türkiye'de mutlu olduğu öğrenilen Torreira'nın, sözleşme uzatma teklifini düşünmeden kabul ettiği aktarıldı.

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