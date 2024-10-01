Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen Jelert ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da Elias Jelert krizi yaşanıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat takıma bir türlü uyum sağlayamayan genç oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Tecrübe kazanabilmesi için Ocak ayında başka bir takıma kiralanmasını isteyen Okan Buruk, Elias Jelert yerine iyi bir sağ bek istedi. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar Okan Buruk'un bu talebini kabul etti.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Sezon başında 9 milyon Euro ödenerek alınan Elias Jelert'in piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar geriledi. Sarı-kırmızılıların acil olarak yeni bir sağ bek baktığı öğrenildi.