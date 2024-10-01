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Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen Jelert ile yollar ayrılıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.10.2024 12:10
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Galatasaray'da sezon başında 9 milyon Euro ödenerek alınan Elias Jelert'in performansı sarı-kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı. Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı genç oyuncunun Ocak ayında başka bir takıma kiralanıp, yeni bir transfer yapılması fikri gündeme geldi.

Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen Jelert ile yollar ayrılıyor!
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Elias Jelert krizi yaşanıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat takıma bir türlü uyum sağlayamayan genç oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

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Tecrübe kazanabilmesi için Ocak ayında başka bir takıma kiralanmasını isteyen Okan Buruk, Elias Jelert yerine iyi bir sağ bek istedi. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar Okan Buruk'un bu talebini kabul etti.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

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Sezon başında 9 milyon Euro ödenerek alınan Elias Jelert'in piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar geriledi. Sarı-kırmızılıların acil olarak yeni bir sağ bek baktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Elias Jelert
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